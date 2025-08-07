قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، التعزية في وفاة زيري الدفاع ، والبيئة والعلوم والتكنولوجيا الغانيين، وستة أشخاص آخرين، كانوا على متن المروحية التي تحطمت بهم أمس الأربعاء.

جاء ذلك في برقية بعثها الرئيس الموريتاني إلى الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما.

وقال ولد الغزواني في البرقية إنه يقدم أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لنظيره الغاني، ومن خلاله إلى الحكومة والشعب الغانيين، فيضحايا المروحية.

وأكد الرئيس الموريتاني، تضامن بلاده الكامل مع جمهورية غانا في هذا الظرف الذي وصفه بـ”العصيب”.

وأعلنت الرئاسة الغانية، أمس الأربعاء، مقتل وزير الدفاع إدوارد أومان بوماه ووزير البيئة إبراهيم مرتضى محمد، في حادث تحطم مروحية عسكرية جنوب البلاد، كان على متنها خمسة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

وأفاد مدير ديوان الرئاسة، يوليوس ديبراه، أن المروحية اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من العاصمة أكرا صباح الأربعاء في اتجاه مدينة أوبواسي شمال غرب البلاد. وأكد أن الحادث أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة.

وبين الضحايا أيضاً المنسق الوطني المساعد للأمن القومي ووزير الزراعة السابق، الحاج منير محمد، بالإضافة إلى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الحاكم، صامويل ساربونغ.

وقالت الرئاسة إن الرئيس جون دراماني ماهاما علّق كافة أنشطته الرسمية، ووجّه بتنكيس الأعلام حداداً على الضحايا. وأضاف ديبراه أن “الرئيس والحكومة يعربان عن خالص التعازي والتضامن مع أسر الزملاء والعسكريين الذين قضوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني”.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن أسباب الحادث، في حين أشارت القوات الجوية إلى فتح تحقيق في الواقعة.