تسبب داء الملاريا في حوالي 314 حالة وفاة بالسنغال خلال سنة 2024، من أصل 429.369 حالة تم تسجيلها، من بينها 10.433 حالة خطيرة استدعت الاستشفاء، وذلك بحسب ما أفاد به البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.

وأفاد رئيس مكتب التواصل في البرنامج الوطني، حادجي دوكوري، في تصريح صحفي، بأنه بالرغم من هذه الأرقام المقلقة، فإن السلطات الصحية تنوه بالتقدم الملحوظ المحرز خلال العقدين الماضيين في مكافحة هذا المرض المتوطن، مبرزا أن نسبة الإصابة النسبية ظلت مستقرة في حدود 3 بالمائة منذ عشر سنوات، في حين انخفض معدل الوفيات إلى أقل من حالتي وفاة لكل 100 مريض.

وأشار إلى أن المراقبة الوبائية تعتمد على نظام تبليغ أسبوعي على الصعيد الوطني، مضيفا أن عدد الحالات يرتفع بشكل ملحوظ خلال موسم الأمطار، وهي الفترة التي تهيئ الظروف لتكاثر البعوض الناقل للمرض.

وخلص إلى أن مناطق الجنوب والجنوب الشرقي للسنغال تظل الأكثر تضررا، لا سيما كولدا وتامباكوندا وكيدوغو، حيث تجاوز معدل الإصابة 300 حالة لكل 1000 نسمة خلال سنة 2024.