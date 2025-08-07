أعرب ائتلاف قوى الشعب المعارض عن قلقه من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل ما وصفه بـ”الارتفاع الصاروخي” لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتدهور خدمات التعليم والصحة، في بيان صادر عنه ليل الأربعاء/الخميس.

وأشار الائتلاف إلى أن معاناة السكان في العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية “تزداد سوءاً بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء”.

وانتقد الائتلاف ما اعتبره “عجزًا من النظام القائم عن اتخاذ إجراءات جدية لحل هذه الأزمة المزمنة”.

ودعا في البيان الرئيس الموريتاني إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الأوضاع التي “تتسبب في أضرار وخسائر مادية كبيرة”.

ويتكون «ائتلاف قوى الشعب» من عدة أحزاب وتيارات معارضة، إلى جانب شخصيات مستقلة وناشطين سياسيين، كان قد أُعلن عن تشكيله في ديسمبر من السنة الماضية بهدف توحيد الجهود لمواجهة الأزمات السياسية والاجتماعية، والدعوة إلى حوار وطني شامل.