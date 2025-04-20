قال الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، إن الأشغال الجارية ضمن البرنامج الاستعجالي المخصص للعاصمة نواكشوط شهدت تحسنًا كبيرًا منذ الزيارة السابقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لاستكمال المشاريع في مختلف القطاعات.

جاء تصريح الوزير خلال زيارة ميدانية، السبت، شملت عدداً من ورش العمل التابعة للبرنامج، من بينها منشآت في مجالات الصحة والتعليم والطرق.

ولفت إلى أن المشاريع تمضي “بنسق متقدم”، وأن معظم الإشكالات التي تعيق عادة التنفيذ، مثل “تأخر التمويل أو اعتراضات على الصفقات، ليست مطروحة حاليًا”.

وأوضح ولد أجاي أن مكونة التعليم تضم أكثر من 180 ورشة، بينها 74 ورشة قيد الإنجاز حاليًا، في حين تشمل مكونة الصحة 28 مركزًا صحيًا قيد البناء، أما مكونة الطرق فتمتد على 136 كيلومترًا موزعة على 42 مقطعًا، يجري العمل فعليًا في 17 منها.

وأشار إلى أن 280 ورشة مفتوحة حالياً في العاصمة، مع توقعات بإطلاق نحو 100 ورشة إضافية قريبًا، مؤكدًا أن الشركات المكلفة بالتنفيذ تملك القدرة الفنية والمالية لاحترام الجدول الزمني، المقرر في أجل أقصاه 16 شهرًا.

واعتبر الوزير الأول أن البرنامج، الذي أطلقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في يناير الماضي، يأتي استجابة لحاجات المواطنين، وتم إعداد مكوناته بأسلوب تشاركي، مع رصد أكثر من 57 مليار أوقية قديمة لتمويله.

وشدد ولد أجاي على أن تنفيذ المشاريع يتم وفق قواعد الشفافية، عبر مناقصات مفتوحة، ولا توجد حتى الآن أي شكاوى أو اعتراضات على الإجراءات الإدارية أو المالية.