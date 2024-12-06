أقال الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، الملازم ابراهيم اتراوري، اليوم الحمعة، الوزير الأول آبولين كيليم دي تامبيلا وحكومته.

قرار الرئيس الانتقالي جاء في مرسوم رئاسي مساء اليوم، ولم توضح الرئاسة دوافع إقالة دي تامبيلا الذي يقود الحكومة منذ وصول اتراوري إلى السلطة عبر انقلاب عسكري نهاية عام 2022.

وحسب المرسوم الرئاسي ستواصل الحكومة تسيير الأعمال إلى حين تعيين وزير أول وتشكيل حكومة.

وتعيش بوركينا فاسو عدم استقرار سياسي منذ قرابة عقد، بسبب تدهور الوضع الأمني، مع انتشار المجموعات المسلحة الإرهابية.

وبعد استيلائه على السلطة، تعهد ابراهيم اتراوري بإعادة الأمن ودحض المجموعات المسلحة الإرهابية، لكن هجمات المسلحين تتواصل خصوصا في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.