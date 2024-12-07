أكد رئيسا البرلمانين الموريتاني والمغربي، محمد بمب ولد مگت، ورشيد الطالبي، أمس الجمعة، على ضرورة تجسيد المنتدى البرلماني الموريتاني-المغربي، على أن يتم التحضير له خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

وتطرق اللقاء الذي يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد ولد مكت للمغرب، لأوجه التعاون بين الهيئتين التشريعيتين في البلدين.

الطرفان أكدا أيضاً على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

فكرة البرلمان المشترك جاءت في فبراير من هذا العام، عقب زيارة الوفد البرلماني المغربي لموريتانيا، دعا البيان الختامي لهذه الزيارة، الموقع من طرف رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي، ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد ولد مكت، إلى تجسيد المنتدى البرلماني الموريتاني المغربي في أقرب الآجال، وأن يشمل ممثلين عن السلطة التنفيذية، ورجال الأعمال والخبراء في البلدين.