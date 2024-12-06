قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، اليوم الجمعة، إن اعتماد ملحمة “صمبا كالاديو” تراثاً إنسانيا يعد مكسباً وطنياً كبيراً.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الوزير ولد امدو مع شبكة إذاعة موريتانيا، أكد فيها أن ملحمة «صمبا كلاديو» تتميز برمزيتها الخاصة وبعدها الأسطوري الذي يعكس جزءاً من الذاكرة الثقافية الوطنية، الهادفة إلى تعزيز التعايش وحل القضايا بالطرق السليمة، وغيرها من الأبعاد الفنية والثقافية التي تحمل وتنقل تجارب المجموعات المحلية إلى البعد ألأممي والدولي. بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وأضاف أن تسجيل الملحمة يأتي في ظرفية تحتفي فيها موريتانيا بالتحضير للنسخة الثالثة عشرة من مهرجان “مدائن التراث”، الذي يعد عتبة من العتبات المهمة التي تمكن من ترقية التراث اللامادي.

وسجلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أمس الخميس، ملحمة «صمب كلاديو ديكي» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، في الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة بالباراغاوي.