فاز مشروع «تطوير وتنمية الواحات في المناطق الجافة بموريتانيا» بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، البالغة 200 ألف دولار.

وحسب مانقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) عن منسق المشروع محمدو ولد محمد لغظف، فإن هذه الجائزة “ستحفز القائمين على مشروع تطوير وتنمية الواحات في موريتانيا على بذل المزيد من الجهد من أجل تطوير الزراعة في المناطق الجافة التي تقطنها ساكنة معتبرة تعتمد في الأساس على زراعة النخيل والخضروات والزراعات التحتية”.

وتسلم ولد محمد لغظف، منسق المشروع، الجائزة من الملكة صوفيا الرئيسة الشرفية للجائزة، والأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس منظمة ” AGFUND” راعي الجائزة.

وتعتبر الجائزة اعترافاً من هذه المنظمة وشركائها الدوليين بالمجهود الذي يقوم به مشروع تطوير وتنمية الواحات من أجل المحافظة على الأراضي والسعي في مجال التنمية البشرية في المناطق الأكثر فقرا.