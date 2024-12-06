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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مشروع موريتاني يفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية

محمد فال فتىبواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

فاز مشروع «تطوير وتنمية الواحات في المناطق الجافة بموريتانيا» بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، البالغة 200 ألف دولار.

وحسب مانقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) عن منسق المشروع محمدو ولد محمد لغظف، فإن هذه الجائزةستحفز القائمين على مشروع تطوير وتنمية الواحات في موريتانيا على بذل المزيد من الجهد من أجل تطوير الزراعة في المناطق الجافة التي تقطنها ساكنة معتبرة تعتمد في الأساس على زراعة النخيل والخضروات والزراعات التحتية”.

وتسلم ولد محمد لغظف، منسق المشروع، الجائزة من الملكة صوفيا الرئيسة الشرفية للجائزة، والأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس منظمة ” AGFUND” راعي الجائزة.

وتعتبر الجائزة اعترافاً من هذه المنظمة وشركائها الدوليين بالمجهود الذي يقوم به مشروع تطوير وتنمية الواحات من أجل المحافظة على الأراضي والسعي في مجال التنمية البشرية في المناطق الأكثر فقرا.

Mauritel

موري نت
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