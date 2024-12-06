بحث وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبوه، مع رئيس شركة BP للبترول والمسؤول الإقليمي لموريتانيا والسنغال ديفيد كامبل، أمس الخميس، آخر التحضيرات للاستغلال الوشيك للغاز الطبيعي من حقل آحميم-السلحفاة.

وجاء اللقاء على هامش مشاركته في المنتدى الثالث للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ودول غرب وسط إفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وكان وزير الطاقة والنفط في الحكومة الموريتانية، محمد ولد خالد، قد قال في فاتح اكتوبر المنصرم، إن نسبة تقدم أعمال المشروع الغازي “السلحفاة آحميم الكبير” (GTA) بلغت أكثر من 95% مع توقع بدء الإنتاج بداية عام 2025.

وأعنت موريتانيا والسنغال في وقت سابق، أن تصدير الغاز من مشروع “السلحفاة آحميم الكبير” (GTA) سيبدأ منتصف عام 2024، وذلك قبل الإعلان عن الموعد الجديد لتصدير أول شحنة من المشروع.