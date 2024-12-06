Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 6 ديسمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

لندن.. مباحثات حول التحضير لاستخراج الغاز من حقل آحميم

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

بحث وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبوه، مع رئيس شركة BP للبترول والمسؤول الإقليمي لموريتانيا والسنغال ديفيد كامبل، أمس الخميس، آخر التحضيرات للاستغلال الوشيك للغاز الطبيعي من حقل آحميم-السلحفاة.

وجاء اللقاء على هامش مشاركته في المنتدى الثالث للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ودول غرب وسط إفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وكان وزير الطاقة والنفط في الحكومة الموريتانية، محمد ولد خالد، قد قال في فاتح اكتوبر المنصرم، إن نسبة تقدم أعمال المشروع الغازي “السلحفاة آحميم الكبير” (GTA) بلغت أكثر من 95% مع توقع بدء الإنتاج بداية عام 2025.

وأعنت موريتانيا والسنغال في وقت سابق، أن تصدير الغاز من مشروع “السلحفاة آحميم الكبير” (GTA) سيبدأ منتصف عام 2024، وذلك قبل الإعلان عن الموعد الجديد لتصدير أول شحنة من المشروع.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة