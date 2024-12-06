قدم المدير العام لشركة “تكامل” عبد الله ولد أحمد عرضا لشركته، أوضح فيه مراحل تطور مشروع أطوماي وأهميته، عبر شرح مفصل لخصائصه الفنية ومردوديته الاقتصادية، والمراحل التي تجاوزها بنجاح وتلك القادمة.

جاء ذلك خلال ا أيام سوق الاستثمار في افريقيا، التي تنظمها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في العاصمة المغربية الرباط، أمام ممثلي هيآت التمويل وممثلي المنتدى الإفريقي للاستثمار.

وشركة “تكامل” هي شركة مملوكة بالتساوي بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” وشركة حديد السعودية، مكلفة باستغلال منجم أطوماي في ولاية تيرس زمور، حيث يهدف المشروع إلى إنتاج 10 ملايين طن من مكورات الحديد سنويا.

وتعد شركة سنيم، الشريك الأساسي للسعودية في المشروع، ثاني منتج إفريقي لخام الحديد و يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 14 مليون طن من خامات الحديد، وبلغ رقم اعمالها 1,37 مليار دولار سنة 2023 و تساهم بـ37 بالمائة من صادرات البلاد، وبـ 14% في ميزانية الدولة و 9% في الناتج المحلي الخام.

حضر العرض، الذي يهدف إلى إيجاد مستثمرين لتمويل المشروع، كل من السفير الموريتاني في الرباط والإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلا عن شركة “حديد” السعودية، بالإضافة إلى رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية، وبعض المسؤولين الكبار من شركة “سنيم”.