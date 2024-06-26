أعلن اللاعب الدولي الموريتاني محسن بدة رحيله عن صفوف ناديه أفسي نواذيبو، الذي ينشط في صفوفه منذ 4 سنوات توج خلالها بعذ ألقاب محلية، دون أن يكشف وجهته المقبلة.

وقال محسن في تدوينة له على فيس بوك، “كان لي شرف ارتداء هذا القميص طيلة أربع سنوات توجت خلالها بالدوري أربع مرات وكأس رئيس الجمهورية، وتأهلت مع النادي لدوري المجموعات من كأس رابطة الأبطال الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي”.

وأضاف”قدر لنا أن نجتمع وقدر لنا أن نفترق أصدقائي وزملائي الأعزاء، يحيطني الحزن لأنني سأغادر هذا الفريق الرائع أردت أن أشكركم جميعا على الفترة الرائعة التي قضيتها هنا”.

وتوجه بالشكر والامتنان للطاقم الإداري المسير للنادي، وأضاف، “أتمنى أن تكونوا الأفضل دوما وتظلوا أسرة واحدة، شكرا لجماهير افسي نواذيبو الوفية، شكرا على كل ماوجدته منكم من حب وتقدير”.