قتل 20 جنديا ومدني في غرب النيجر الذي في هجوم شنه مسلحون على إحدى البلدات الريفية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.

وقالت الوزارة في بيان أذيع على التلفزيون الوطني إن ائتلاف مجموعات وصفتها “بالإرهابية ” هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى استشهاد 21 شخصا بينهم مدني” وإصابة تسعة بجروح.

وأفادت بمقتل “عشرات” المهاجمين مؤكدة نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم.

وأعلنت الوزارة الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء تنكس خلالها الأعلام. وأثنت على قوات الأمن و”تصميمها الراسخ” على “مواصلة معركة الحفاظ على السيادة”.

وتقع تاسيا في منطقة تيلابيري المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، تمردا منذ عقد تقريبا.