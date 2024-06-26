قال المترشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن محفظة الاستثمارات التي وجهت لولاية داخلت نواذيبو خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 150 مليار أوقية قديمة. وأضاف ولد الغزواني في مهرجان انتخابي بنواذيبو، إن هذه الاستثمارات مكنت من حل مشكل المياه في الولاية من خلال حفر الآبار، وتوسعة محطة تحلية مياه البحر، وتأهيل وتوسعة شبكة المياه في نواذيبو، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية تعمل بالرياح في بولنوار، وتوسعة الشبكة الكهربائية في نواذيبو، مشيرا إلى أن الولاية تنتج حاليا ما يكفي حاجتها من الطاقة الكهربائية.

وتعهد بتحويل نواذيبو إلى مدينة عصرية، ومضاعفة العمل المقام به في مجال العمل الاجتماعي، وتحسين خدمات التعليم والصحة، والقضاء بشكل نهائي على مشاكل المياه والكهرباء، ومواكبة شباب الولاية في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية، وحل مشاكل العمال وتحسين ظروفهم، وإعطاء عناية خاصة لقطاع الصيد لكي يؤدي دوره التنموي كاملا، وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز أداء المنطقة الحرة لتكون مؤسسة جاذبة للاستثمارات، وبناء ميناء في المياه العميقة، وتنشيط القطاع السياحي في الولاية.

وأكد أن كافة الجهود ستسخر لتعزيز أمن واستقرار البلد ليبقى مواطنونا في راحة واطمئنان، مشيرا إلى أن الاعتداء الذي قام به البعض الليلة البارحة ضد مهرجان انتخابي حاشد عمل غير مقبول ومخل بالأمن ومخالف للقانون.