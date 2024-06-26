وأوضحت الهيئة أن الحالة العامة للطقس، ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من شمالية غربية إلى شمالية شرقية على شمال وغرب ووسط البلاد، وجنوبية غربية على الشريط الجنوبي. أما الرؤية فستكون متأثرة بفعل الأتربة على المناطق الشمالية وطول السواحل.