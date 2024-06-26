توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية هطل أمطار على أقصى جنوب شرقي موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة العامة للطقس، ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من شمالية غربية إلى شمالية شرقية على شمال وغرب ووسط البلاد، وجنوبية غربية على الشريط الجنوبي. أما الرؤية فستكون متأثرة بفعل الأتربة على المناطق الشمالية وطول السواحل.
أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنها ستتميز بهبوب رياح معتدلة شمالية غربية، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.
وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:
النعمة………………………..31-43°
لعيون……………………… 31-44°
كيفه…………………………29-44°
كيهيدي…………………….25-41°
ألاك………………..……….25-43°
روصو.…………………….21-35°
أطار………………………27-43°
انواذيبو…………………19-26°
تجكجه………..…………29-43°
سيلبابي………….……28-41°
ازويرات……….……….21-37°
أكجوجت……………….28-43°
انواكشوط……………22-28°