الوزير الأول: موريتانيا أدركت مبكرا الترابط بين التنمية والمناخ

قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، إن بلاده أدركت مبكّرا “حقيقة الترابط بين التنمية والمناخ، وجعلت حماية البيئة والعمل المناخي والتنمية المستدامة ضمن أولوياتها الوطنية.”

جاء ذلك الثلاثاء، خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول المناخ والسلام والأمن (منطقة الساحل وخليج غينيا) بنواكشوط.

وأضاف الوزير الأول، أن الحكومة تعمل “على ترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات وبرامج عملية تهدف إلى تعزيز قدرة سكاننا على الصمود، وحماية مواردنا الطبيعية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وحشد الاستثمارات الضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، يخلق فرصاً جديدة لصالح المواطنين.”

وأكد أن “قارتنا الافريقية معرضة بشكل خاص لتداعيات التغير المناخي، رغم ضعف ومحدودية مسؤوليتها عن الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة.”