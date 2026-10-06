وزير خارجية موريتانيا: إفريقيا تواجه بيئة متزايدة التعقيد

قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم مرزوك، إن “إفريقيا تواجه بيئة استراتيجية متزايدة التعقيد، تتداخل فيها النزاعات والإرهاب والتطرف العنيف مع تحديات الحكامة والتنمية والتغير المناخي والتهديدات العابرة للحدود، فضلا عن مخاطر ناشئة، من بينها الأمن السيبراني والأمن البحري والتطورات التكنولوجية.”

جاء ذلك الثلاثاء في نواكشوط، خلال افتتاح الدورة الثانية من البرنامج التكويني رفيع المستوى، المنظم تحت عنوان: “إسكات البنادق في إفريقيا: أدوات منظومة السلم والأمن الإفريقية، وتحدياتها ومساراتها الاستراتيجية”.

وشددّ الوزير، على “أن هذا الواقع يفرض تطوير أدوات السلم والأمن، وتعزيز القدرة على التفكير الاستراتيجي واستشراف المخاطر والوقاية من النزاعات، وبناء حلول إفريقية مستدامة.”

وقال إن “إسكات البنادق لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره هدفا أمنيا محضا، وإنما باعتباره مشروعا متكاملا ومتعدد الأبعاد، يتطلب معالجة جذور النزاعات، وتعزيز المؤسسات، وترسيخ الحكامة، والاستثمار في الإنسان، وتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق سلام مستدام.”

وذكر الوزير، أن “الاتحاد الإفريقي خطا خطوات مهمة في بناء منظومة السلم والأمن الإفريقية (APSA)، بما توفره من أدوات للإنذار المبكر والوقاية من النزاعات والوساطة وصنع السلام وعمليات دعم السلام.”