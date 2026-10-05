مع انطلاق العام الدراسي.. وزيرة التربية تتفقد مؤسسات تعليمية بنواكشوط

بدأت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية في ولايات نواكشوط الثلاث، بالتزامن مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2026-2027.

وقالت الوزارة في منشور إن الزيارة تهدف إلى متابعة جاهزية المؤسسات التعليمية وانتظام الدراسة، وحضور التلاميذ والطواقم التربوية والإدارية في اليوم الأول من السنة الدراسية.

وأكدت الوزيرة أن انتظام الدراسة وجدية التلاميذ والتزام الطواقم التربوية والإدارية تمثل ركائز أساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، مشيرة إلى ضرورة استمرار الانضباط والحضور طوال السنة الدراسية.

واستحضرت بنت باباه رسالة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الأخيرة، التي جدد فيها التأكيد على مواصلة الاهتمام بالتعليم ودعم المدرسين والطواقم التربوية، وجعل التعليم في صدارة الأولويات الوطنية.