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تحطم طائرة لسلاح الجو النيجيري تحمل 32 شخصا

محمد يوسف

تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري الاثنين في جنوب البلاد، كانت تحمل 32 شخصا على متنها، وفقا للسلطات.

وأوضح وزير الطيران فيستوس كيامو على منصة إكس أن 25 راكبا كانوا في الطائرة إضافة إلى أفراد الطاقم السبعة، بحسب المعلومات الأولية.

وأعلن سلاح الجو النيجيري في بيان أنه بدأ “تنفيذ عملية بحث وإنقاذ عقب حادث تحطم طائرة من طراز +إيه تي آر-42+ وقع في منطقة إغبكودا بولاية أوندو” صباح الاثنين.

وأضاف أن الطائرة كانت متجهة من مدينة بنين ولاغوس عندما وقع الحادث، فيما أشار وزير الطيران إلى أن “موقع حطامها حدد”.

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