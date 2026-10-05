مالي.. الجيش يستهدف مواقع جماعات مسلحة في كيدال ومناطق أخرى

أعلن الجيش المالي، تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع تابعة لجماعات مسلحة، في إطار عمليات المراقبة وتأمين الأراضي الوطنية ضمن عملية «دوغوكولوكو».

وقال في بيان رسمي أصذره اليوم الاثنين، إن معلومات استخباراتية مكّنت يوم الأحد من تحديد موقع في منطقة كوتيالا، على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب شرق تيريك، مشيرا إلى أنه ” كان يؤوي عناصر مسلحة ويضم معدات عسكرية ووسائل لوجستية، بينها مركبات ومستودع للوقود، قبل استهدافه.”

كما رصد حسب البيان، موقعين آخرين في شمال شرق أنيف، أحدهما يؤوي مجموعة مسلحة والآخر يضم مركبة، مشيراً إلى أن الموقعين تعرضا للاستهداف بعد التحقق من المعلومات الاستخباراتية.

وفي منطقة تقع على بعد نحو خمسة وثلاثين كيلومتراً جنوب ديان، أضاف البيان، أن الجيش استهدف بنجاخ مجموعة مسلحة على متن دراجات نارية، كانت تحاول عبور النهر بواسطة قارب.

وأعلن الجيش تحديد أربع نقاط تحصّن تابعة لجماعات مسلحة في كيدال شمال شرق مالي، وأكد استهدافها بعد التحقق من المعلومات، وفقا للبيان.