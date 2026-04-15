أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل برنامج لدعم التحول الرقمي في موريتانيا بغلاف مالي يناهز 50 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات.

وقالت الوزارة في منشور إن هذا الاتفاق جاء عقب محادثات استمرت يومين بين وفد الوزارة ووفد البنك، في إطار إدراج التحول الرقمي ضمن محفظة التعاون بين موريتانيا والبنك.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ أربعة مشاريع رئيسية تشمل تطوير البنى التحتية والمعدات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم التشغيل البيني وتحديث الأنظمة الرقمية، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية وتعزيز الاتصال والتحسيس، وتشجيع الابتكار وتطوير المقاولات الرقمية والشركات الناشئة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاتفاق يأتي تتويجاً لزيارة بعثة من البنك الإسلامي للتنمية إلى موريتانيا، ركزت على تقييم فرص الاستثمار في رقمنة الإدارة العمومية، وضمّت مسؤولين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية، إضافة إلى ممثل البنك في موريتانيا.