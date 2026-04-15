استقبلت القوات الخاصة الموريتانية وفداً عسكرياً من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في زيارة عمل نُفذت خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل 2026، في إطار التعاون العسكري بين موريتانيا والحلف ومشروع “تعزيز القدرات الدفاعية”، بحسب بيان صادر عن الجيش الموريتاني.

وأوضح البيان أن الوفد، الذي قاده العقيد گوكان هازيميلي، خبير ومنسق فرع القوات الخاصة ضمن المشروع، أجرى سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية داخل منشآت تابعة للقوات الخاصة الموريتانية.

وأضاف أن الوفد عقد اجتماعاً مع المقدم اباه محمد لغظف، قائد الكتيبة الأولى للصاعقة والمظليين المساعد، جرى خلاله بحث سبل تبادل الخبرات وتطوير قدرات القوات الخاصة ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

وأشار البيان إلى أن الوفد اطلع ميدانياً على منشآت وميادين التدريب التكتيكي التابعة للكتيبة، كما تابع مستوى التكوين داخل السرية الخاصة رقم 3.

واختتمت الزيارة بلقاء جمع الوفد مع اللواء محمد الأمين ابلال، قائد القوات الخاصة الموريتانية، حيث جرى بحث علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي وسبل تعزيزها في مجال تطوير قدرات القوات الخاصة.