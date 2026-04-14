أفادت وسائل إعلام غينية بأن 122 مواطناً غينياً، من بينهم 33 امرأة و65 طفلاً، تم ترحيلهم إلى العاصمة كوناكري يوم الثلاثاء 14 أبريل، قادمين من موريتانيا، في إطار عملية لإعادة رعايا البلاد في وضعيات صعبة بالخارج.

وقالت وسائل الإعلام ذاتها إن العملية نُفذت عبر جسر جوي، بالتنسيق مع السلطات الغينية المختصة، ضمن جهود الدولة لمساعدة مواطنيها للعودة من الخارج.

وأضافت المصادر أن من بين العائدين شخصاً يُدعى الحاج مامادو سالي ديالو، عاد إلى بلاده بعد نحو 67 عاماً قضاها خارجها، حيث عبّر عن سعادته بالعودة إلى وطنه بعد عقود من الغياب.

وأشارت إلى أن المعني غادر غينيا خلال فترة حكم الرئيس الراحل أحمد سيكو توريه، في إطار مهمة رسمية، قبل أن يستقر لاحقاً في موريتانيا ويؤسس أسرة هناك.

وأضافت المصادر ذاتها أن المدير العام للغينيين المقيمين في الخارج، مامادو سيتيو ديالو، أشاد بجهود المجلس العسكري الحاكم (CNRD)، مؤكداً التزام السلطات بمواكبة العائدين وإعادة إدماجهم اجتماعياً.