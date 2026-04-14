منعت السلطات في ولاية تيرس زمور شمال موريتانيا مجموعة من المنقبين عن الذهب من مزاولة أنشطة التنقيب في منطقة تقع غرب مدينة افديرك، وفق ما أفاد به مراسل “صحراء ميديا” في ازويرات.

وقال المراسل إن قرار المنع جاء بعد توافد منقبين إلى الموقع خلال الساعات الأخيرة، عقب تداول معلومات عن وجود مؤشرات يُعتقد أنها غنية بالذهب في المنطقة.

وأضاف أن المنطقة تقع على بعد نحو خمسة كيلومترات غرب افديرك وخمسة كيلومترات شمالي السكة الحديدية، وشهدت خلال الأيام الأخيرة نشاطاً متزايداً من المنقبين غير المرخصين.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أوفدت السلطات عناصر من الدرك إلى الموقع لإخراج المنقبين وتحذيرهم من مواصلة التنقيب، دون أن توضح بشكل رسمي طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة.