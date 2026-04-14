قالت الشرطة الموريتانية إنها لم تسجل أي حالات اختطاف للأطفال في العاصمة نواكشوط، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن المصالح الأمنية المختصة تحرت في التسجيلات الصوتية المتداولة، وتبين عدم صحتها، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.

وحذرت من أن نشر مثل هذه الشائعات من شأنه إثارة الخوف والهلع في نفوس المواطنين، ويعد مخالفة للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في إنتاج أو نشر هذه الأخبار.

وأكدت أن الوضع الأمني “مستقر وتحت السيطرة”، مشددة على أن مصالحها في حالة يقظة دائمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم.