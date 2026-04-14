دعا وزير النفط والطاقة الموريتاني محمد ولد خالد إلى الالتزام الصارم بالآجال التعاقدية لتسليم مستودعات المحروقات بسعة 100 ألف متر مكعب قيد الإنشاء قرب ميناء نواكشوط، موجهاً بتسريع وتيرة الأشغال وتذليل العقبات اللوجستية والفنية.

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية لموقع المشروع، حيث اطلع على نسب تقدم الأشغال ومراحل التنفيذ.

وقالت وزارة الطاقة في بيان، إن الوزير استمع إلى عروض فنية قدمها القائمون على المشروع، شملت برنامج توريد وتسليم المعدات والتجهيزات المرتبطة به.

وأضاف ولد خالد، أن المشروع يكتسي أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية، وما تفرضه من تحديات على صعيد أمن الإمدادات.

وشدد الوزير على أن تعزيز قدرات التخزين الوطنية يمثل خياراً استراتيجياً لدعم السيادة الطاقوية ورفع جاهزية منظومة الطاقة في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تندرج ضمن متابعة ميدانية منتظمة لمشاريع القطاع، دون تقديم تفاصيل بشأن الكلفة الإجمالية أو الجدول الزمني النهائي لإنجاز المشروع.