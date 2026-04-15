نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قطع أي منحة مستحقة خلال السنة الجارية، مؤكدة أن ما جرى هو تمديد المنح لثلاثة أشهر في انتظار إسناد منح السنة الأكاديمية الحالية.

وقالت الوزارة في بيان إن مركز الخدمات الجامعية صرف منح أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 لجميع الطلاب الذين كانوا ممنوحين في السنة الأكاديمية الماضية، قبل استكمال إجراءات إسناد منح السنة الجارية.

وأوضحت أن البطاقة التي وُزعت لصرف تلك المنح الثلاث ليست إسناداً جديداً للمنحة، وإنما إجراءً للصرف، مشيرة إلى أن إسناد المنح من اختصاص إدارة التوجيه والمنح وفق المرسوم المنظم لذلك.

وأضافت أن عدد المستحقين للمنحة تجاوز لأول مرة 20 ألف طالب، مؤكدة أن 18,704 طلاب حصلوا عليها بعد تقدمهم بطلبات، ولا يوجد أي طالب مستحق تقدم بطلب ولم يحصل على المنحة، مع مواصلة دعوة المتأخرين وتمديد آجال التظلم والاستدراك.

وانتقدت الوزارة ما وصفته بأنشطة تقوم بها مجموعة محدودة من الطلاب، معتبرة أنها تمثل “تشويشاً” أمام بوابة الوزارة ومؤسسات التعليم.