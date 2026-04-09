دانت موريتانيا في بيان اليوم العدوان الإسرائيلي “الغاشم الذي طال مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية”.

ودعت موريتانيا إلى التحرك العاجل لوقف “هذا التصعيد، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع في المنطقة”.

وأكدت تضامنها مع الكامل مع “لبنان الشقيق”، مشددة على “ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه”.