وافقت الحكومة الموريتانية على مشروعي قانونين يتيحان المصادقة على اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية، مخصصتين لبناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والطفل في العاصمة نواكشوط بسعة 440 سريراً.

ويهدف المشروع، وفق الحكومة، إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأمهات وحديثي الولادة والأطفال، في ظل تزايد الطلب المرتبط بالنمو السكاني.

وتشمل الاتفاقية الأولى قرضاً ميسراً موقّعاً في 9 مارس/آذار 2026، يتكون من 4.27 مليون يورو من موارد البنك الإسلامي للتنمية و8.55 مليون يورو من صندوق التمويل الميسر، بما يعادل نحو 587 مليون أوقية جديدة. ويُسدد هذا التمويل على مدى 25 عاماً، بينها فترة سماح تصل إلى سبع سنوات، وبرسوم خدمة سنوية تبلغ 1.5%، فيما يمتد سداد الجزء الميسر إلى 30 عاماً مع فترة سماح تصل إلى عشر سنوات ورسوم خدمة 0.5%.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتمويل بصيغة “البيع لأجل” بقيمة 48.15 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2.2 مليار أوقية جديدة، على أن يُسدد على مدى 20 عاماً، بينها فترة سماح تصل إلى أربع سنوات، وبنسبة ربح سنوية تبلغ 1.9%.