قالت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” إن منسق الحوار، موسى فال، سيعقد اجتماعا مع الأحزاب والتحالفات السياسية يوم الاثنين المقبل، لمناقشة المحاور التي سيتناولها الحوار.

وأضافت المصادر ذاتها أن كل حزب وتحالف سيقدم، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية التي يرى ضرورة أن يتطرق إليها الحوار ويعالجها.

وأشارت إلى أن هذه المرحلة الحاسمة ستحدد شكل ومضمون الحوار، على أن يحدد موعده بعد استكمال مناقشة المحاور الرئيسية التي سيعالجها.

وتابعت المصادر: “يسعى هذا الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الخلافية، لضمان مشاركة فعالة وشاملة، وتقليل المخاطر السياسية والاجتماعية خلال تنفيذ الحوار”.

وكان عدد من التحالفات السياسية قد قدم أسماء ممثليه في الحوار، حيث أعلن قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية وحزب “جود” عن ممثليهما.

كما سلمت هذه التحالفات وثائقها المتضمنة رؤيتها للحوار ومحاوره الرئيسية، والتي تشمل الحكامة السياسية، ومعالجة الإرث الإنساني، ومكافحة الفساد.