سلّطت الصحف ووسائل الإعلام الرياضية الدولية الضوء على أداء المنتخب الموريتاني أمام نظيره الأرجنتيني، في مباراة انتهت بفوز الأخير (2-1)، مركزة على صمود المرابطون رغم الفوارق الفنية.

وقالت شبكة راديو مونت كارلو إن الأرجنتين حققت فوزًا “دون إقناع” أمام منتخب موريتاني “مُقاتل”، مشيرة إلى أن الأخير قدم أداءً منظمًا ونجح في تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، ما عكس قدرته على مجاراة نسق المباراة في فترات.

من جهته، أبرز موقع جول أن المواجهة شهدت لحظات لافتة، في مقدمتها هدف نيكو باز من ركلة ثابتة، لكنه أشار إلى أن المنتخب الموريتاني لم يكن خصمًا سهلًا، ونجح في البقاء في أجواء اللقاء حتى نهايته.

كما أشار موقع أون فوتبول إلى أن المواجهة، رغم طابعها الودي، عكست ندية نسبية في بعض الفترات، حيث واجه المنتخب الأرجنتيني صعوبة في اختراق التنظيم الدفاعي الموريتاني، في حين أظهرت “المرابطون” انضباطًا تكتيكيًا وأداءً بدنيًا واضحًا.

وأضاف أن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز اضطر للتدخل في أكثر من مناسبة، في ظل محاولات موريتانية اتسمت بالجدية، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على تطور نسبي في أداء الفريق.

وتجمع قراءات إعلامية متعددة على أن المنتخب الموريتاني خرج بمؤشرات إيجابية من هذه المواجهة، رغم الخسارة، بعدما نجح في تقليص الفارق وقدم أداءً تنافسيًا أمام أحد أقوى منتخبات العالم، في تجربة تعكس أهمية الاحتكاك بمدارس كروية متقدمة في تطوير مستوى الفريق.