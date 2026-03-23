Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 23 مارس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

مباحثات موريتانية أوروبية لتعزيز التعاون في مجال الهجرة

محمد الهادي

أجرى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، اليوم الاثنين، مباحثات مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، تناولت تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقالت وزارة الصيد إن المباحثات تطرقت إلى علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات تأمين السواحل والتصدي لتدفقات المهاجرين، حيث أشار المسؤول الأوروبي إلى الجهود التي تبذلها خفر السواحل الموريتانية.

وأكد المفوض الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لهذا القطاع، بما يعزز قدرات خفر السواحل في مجالي الرقابة والسلامة البحرية.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

