أجرى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، اليوم الاثنين، مباحثات مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، تناولت تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقالت وزارة الصيد إن المباحثات تطرقت إلى علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات تأمين السواحل والتصدي لتدفقات المهاجرين، حيث أشار المسؤول الأوروبي إلى الجهود التي تبذلها خفر السواحل الموريتانية.

وأكد المفوض الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لهذا القطاع، بما يعزز قدرات خفر السواحل في مجالي الرقابة والسلامة البحرية.