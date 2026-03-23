انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال الجمعية العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومنتخبين محليين وممثلين عن شركاء دوليين.

وقال وزير الداخلية وترقية اللامركزية، محمد أحمد محمد الأمين، إن انعقاد هذا الحدث يعكس متانة العلاقات بين الدول الإفريقية ويجسد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل، مؤكداً أن المنتخبين المحليين يضطلعون بدور محوري في ترسيخ الحكامة ودفع التنمية.

وأضاف أن خيار اللامركزية في موريتانيا يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز فعالية العمل التنموي، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات عملية تشمل تطوير الإطار القانوني للجماعات المحلية ودعم برامج التنمية وتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتناقش الجمعية، على مدى ثلاثة أيام، قضايا تتعلق بدبلوماسية المدن والتعاون عبر الحدود، إضافة إلى اجتماعات للهيئات واللجان التابعة للمنظمة.