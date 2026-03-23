أعلنت وزارة الداخلية منع الموريتانيين من التوجه إلى الأراضي المالية، داعية إلى الالتزام الصارم بتعليمات السلطات.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن التعميم الصادر إلى السلطات الإدارية يقضي بمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية، مع إطلاق حملات تحسيس واسعة لحث المنمين على تجنب المناطق غير الآمنة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

يأتي البيان عقب مقتل ثلاثة منمين، بينهم موريتانيون ومالي، الأسبوع الماضي في قرية “ياكنا” المالية، الواقعة على بعد نحو 12 كيلومترًا من الحدود الموريتانية و40 كيلومترًا من قرية “ابغيديده” داخل الأراضي الموريتانية.

وأضافت وزارة الداخلية، أن المعطيات الرسمية، كما وردت في بيان الجيش، تؤكد أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية، في سياق ما وصفته بـ”الاعتداءات المتكررة” التي تستهدف موريتانيين هناك.

وأشارت الوزارة إلى إنشاء وتفعيل لجان قروية لليقظة في المناطق الحدودية، في إطار تعزيز الأمن وتحسين آليات الرصد والتنسيق، موضحة أن هذه اللجان زُوّدت بوسائل اتصال لتسهيل مهامها وربطها بالسلطات الإدارية والأمنية.

ولفتت إلى أن وضعية المراعي داخل موريتانيا جيدة هذا العام، بالتوازي مع تنفيذ برنامج حكومي لحفر آبار في المناطق الرعوية بهدف تقليص تنقل المنمين خارج البلاد