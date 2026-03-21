دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الحكومة الموريتانية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات حادثة إعدام مواطنين عُزل من سكان بلدية بغداد التابعة لولاية الحوض الغربي، على الشريط الحدودي مع مالي.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم السبت؛ أن هذه الحادثة تمثل “انتهاكاً صارخاً” لعلاقات الأخوة وحسن الجوار.

وقال إن “هذا العمل الإجرامي يشكّل تصعيداً خطيراً يستوجب موقفاً رسمياً حازماً وواضحاً”.

ويأتي هذا في وقت أكد فيه النائب عن مقاطعة أطويل بولاية الحوض الغربي، محمد الشيخ سيديا ولد الطلبه، مقتل صبية من بلدية بغداد، متهماً عناصر من الجيش المالي بتنفيذ الحادث.

وتتشارك موريتانيا ومالي حدوداً تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر، تمر عبر مناطق صحراوية شاسعة قليلة السكان ما يجعل السيطرة الكاملة عليها تحدياً أمنياً دائماً.

كما تمثل هذه الحدود فضاءً اجتماعياً واقتصادياً مفتوحاً تتداخل فيه القبائل والعلاقات التجارية والرعوية منذ عقود.