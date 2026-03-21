اتفقت الجمارك وممثلون عن تجار سوق الهواتف على خفض رسوم جمركة الهواتف المحمولة، في ختام مفاوضات استمرت عدة أيام، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وقالت مصادر لصحراء ميديا إن الاتفاق أسفر مبدئياً عن تقليص الضريبة إلى نحو 4% من قيمة الهاتف، ما يجعل كلفة الجمركة تتراوح بين نحو 100 أوقية قديمة لبعض الأجهزة، ونحو 20 ألف أوقية قديمة للفئات الأعلى.

وفي سياق متصل، علق النائب اسلكو ببهاه على نتائج المفاوضات في تدوينة على فيسبوك، معتبرا أن ما جرى يمثل تراجعا عن القرار السابق.

وكتب: “ما ضاع حق خلفه مناضل… لقد سقطت مهزلة قانون جمركة الهواتف، وتم الاتفاق بين الجمارك واللجنة المفاوضة قبل قليل، الحمد لله”