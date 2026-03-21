توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة العامة للطقس خلال الساعات المقبلة بسماء قليلة الغيوم إلى غائمة على شمال وغرب ووسط البلاد، مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة على بعض هذه المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة السرعة، متغيرة الاتجاه على عموم التراب الوطني، مع تسرب للهواء الرطب على السواحل، مضيفة أن الرؤية قد تتأثر بفعل الأتربة على ولاية تيرس الزمور.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط، أفادت الهيئة بأن الحالة العامة ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة، غربية إلى شمالية غربية، مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يتعلق بحالة البحر على طول السواحل وفي عرض البحر، أوضحت الهيئة أن البحر سيكون قليل الاضطراب، مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، في حين سيتراوح علو الموج ما بين 1.25 و3 أمتار.

وجاءت تفاصيل علو الموج على النحو التالي: الرأس الأبيض: من 1.25 إلى 3 أمتار، رأس تيميريس: من 1.25 إلى 2.5 متر، نجاكو: 2.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة القصوى والدنيا المتوقعة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:

النعمة 41-28°

تمبدغة 41-28°

ولاته 40-27°

عدل بكرو 41-27°

باسكنو 41-26°

لعيون 39-26°

الطينطان 40-27°

تامشكط 38-24°

كيفه 39-25°

كنكوصة 40-26°

باركيول 37-24°

كيهيدي 36-23°

مونكل 37-23°

مقامة 38-24°

إمبود 37-24°

ألاك 35-21°

مكطع لحجار 35-22°

مال 35-22°

بوكي 35-21°

روصو 33-18°

المذرذرة 32-18°

أبو تلميت 33-18°

أطار 31-19°

وادان 32-19°

شنقيط 31-18°

أوجفت 31-19°

نواذيبو 22-17°

تجكجة 35-22°

تيشيت 38-25°

سيلبابي 39-26°

ازويرات 28-16°

بئر أم اكرين 26-14°

اكجوجت 31-18°

نواكشوط 24-17°