قال المستشار القانوني لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة، صلاح الدين ولد العباس، اليوم الأربعاء، إن الطيور المهاجرة التي تستقبلها موريتانيا سنويًا تواجه تهديدات متزايدة، من أبرزها الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي.

وأوضح ولد العباس، خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المستدامة للحياة البرية، أن موريتانيا تستقبل أعدادًا كبيرة من الطيور المهاجرة التي تتخذ من مناطقها الرطبة، خاصة في الجنوب، بيئة مناسبة للنمو والاستراحة خلال رحلاتها الموسمية.

وأشار إلى أن مشروع الإدارة المستدامة للحياة البرية ينبغي أن يعكس الطموح الوطني في تحقيق التوازن بين الإنسان وموارده الطبيعية، بدل أن يظل مجرد مبادرة فنية تضاف إلى غيرها من المبادرات.

وأضاف أن حماية البيئة والحفاظ على المناطق الرطبة أصبحا من الأولويات الوطنية، بما يضمن بقاء موريتانيا ملاذًا مهمًا للأنواع البيولوجية وفضاءً طبيعيًا يوفر الغذاء والحماية للكائنات الحية.