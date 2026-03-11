أفاد تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأن نحو 30% من الكوكايين المتجه إلى أوروبا يمر عبر دول غرب أفريقيا.

وحذر التقرير من أن تزايد تهريب الكوكايين عبر المنطقة يسهم في تغذية الفساد في بعض الدول، وقد يطال في بعض الحالات مستويات عليا في الحكم.

وأشار إلى أن ارتفاع إنتاج الكوكايين في أميركا اللاتينية وتزايد الطلب عليه في أوروبا دفعا إلى مرور مزيد من الشحنات عبر غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن كميات الكوكايين المضبوطة واصلت الارتفاع منذ عام 2019 لتصل إلى نحو 30 طنًا في عام 2025، مع تسجيل عمليات ضبط قياسية، بينها مصادرة ما يصل إلى 10 أطنان على متن قارب واحد.

كما حذّر التقرير من تزايد استهلاك الكوكايين في غرب أفريقيا، بما في ذلك انتشار مخدر “الكراك” في بعض الدول مثل السنغال، داعيًا حكومات المنطقة إلى التعامل مع الظاهرة باعتبارها تهديدًا للصحة العامة وليس مجرد قضية أمنية.