قال رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات، شيخنا ولد إدومو، اليوم الأربعاء، إن مسابقة اكتتاب نحو 3000 موظف في عدة قطاعات ستعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في دراسة ملفات الترشح والتحقق من صحة الشهادات المقدمة.

وأضاف ولد إدومو، خلال مؤتمر صحفي، أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من الغش وتعزيز شفافية المسابقات، مشيرًا إلى أن تصحيح إجابات المترشحين سيتم بطريقة إلكترونية لا يتدخل فيها العنصر البشري.

وأوضح أن النظام المعتمد سيمكن المترشحين من الاطلاع على نتائجهم، كما يتيح لمن يتقدم بتظلم الاطلاع على إجاباته كما صُححت.

وأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيساعد كذلك في التثبت من صدقية الشهادات المقدمة، إضافة إلى تقييم مدى ملاءمة التخصصات مع الوظائف المطلوبة.