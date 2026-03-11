نظم مركز ترانيم للفنون الشعبية ندوة علمية ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مهرجان ليالي المدح، تحت عنوان “السيرة النبوية في المخيلة الشعبية: المدح النبوي أنموذجا”.

وسعت الندوة إلى استكشاف حضور السيرة النبوية في الوجدان الشعبي، وإبراز مكانة المدح النبوي بوصفه أحد أبرز مظاهر التعبير الثقافي عن سيرة النبي محمد ثلى الله عليه وسلم، والدور الذي لعبه عبر التاريخ في نقل القيم والمعاني المرتبطة بها.

وتناولت مداخلات المشاركين جوانب متعددة من الموضوع، حيث دعا الفقيه الدرديري ولد باب ولد معط إلى العناية بنصوص المدح النبوي وتنقيتها وتدوينها حفاظا على هذا التراث من الاندثار، فيما تطرقت الباحثة الدكتورة فاطمة عبد الوهاب إلى العلاقة بين التاريخي والمتخيل في السيرة النبوية داخل الثقافة الشعبية.

من جانبه استعرض الدكتور أحمدو حبيبي المقاربة العلمية لدراسة الثقافة الشعبية الشفاهية ودورها في ترسيخ حضور السيرة النبوية في المدح الشعبي، بينما تناول القاضي الدكتور هارون عمار إديقبي العلاقة بين التاريخ والسيرة، مبرزا دور المخيلة الشعبية في تشكيل نصوص المدح لدى المدّاحة.

وشهدت الندوة حضور عدد من الدكاترة والباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث ساهمت مداخلاتهم ونقاشاتهم في إثراء محاور اللقاء.