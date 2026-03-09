بحثت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، مع بعثة من البنك الدولي سبل رقمنة المنظومة الصحية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود خصص لاستعراض مبادرات التحول الرقمي الجاري تنفيذها في القطاع الصحي.

وقدم خبراء البنك الدولي مقترحات لتطوير المنظومة الصحية رقميا، من بينها إنشاء منصة رقمية متكاملة لتسيير المؤسسات والخدمات الصحية على مستوى المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية، إضافة إلى مركزة البيانات الصحية لتحسين جمع المعطيات وتبادلها.

وأكد الوزير على الشروع في تنفيذ الحلول الرقمية المقترحة، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تطويرها ودراسة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بها.