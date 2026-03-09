كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطات في مالي يسمح لها باستئناف تحليق الطائرات والمروحيات بدون طيار لجمع معلومات استخباراتية حول الجماعات المرتبطة بالقاعدة.

وأوضحت المصادر أن واشنطن رفعت الشهر الماضي العقوبات عن وزير الدفاع المالي ومسؤولين كبار آخرين، استجابة لمطلب رئيسي من باماكو لتمهيد الطريق أمام عودة التعاون الاستخباراتي.

وتهدف الولايات المتحدة من خلال هذا الاتفاق إلى القيام بمهام استطلاع فوق الأراضي المالية، في وقت تسعى فيه لمواجهة تمدد الجماعات الجهادية التي تسيطر على مساحات واسعة في منطقة الساحل.