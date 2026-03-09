وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا اليوم الاثنين في جدة، اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 116.6 مليون يورو، مخصصتين لدعم قطاعي الصحة والطاقة.

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، في بيان لها، أن الاتفاقية الأولى، بقيمة 61.4 مليون يورو، تتعلق بتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي متخصص في صحة الأم والرضع وحديثي الولادة والطفل في نواكشوط.

وأضافت الوزارة أن الاتفاقية الثانية، البالغة 55.2 مليون يورو، مخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، بما يشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية.

وقال الوزير إن توقيع الاتفاقيتين يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية.