لقي أكثر من 200 شخص حتفهم يوم الثلاثاء في انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في منجم بروبايا شرق الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت الحكومة في بيان يوم الأربعاء.

وقالت وزارة المناجم في بيان إن من بين الضخايا 70 طفلاً، فيما تم اجلاء عدد من الجرحى إلى مرافق صحية في مدينة غوما.

وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مسؤول في جماعة إم23 أن 5 أو 6 أشخاص فقط لقوا حتفهم في الحادث.

ووقع هذا الحادث في أحد مواقع التعدين ببلدة روبايا شمال كيفو، وهي المنطقة المعروفة بموارد الكولتان.

وانهار المنجم بعد أمطار غزيرة، هطلت علي المنطقة.

ويأتي هذا الحادث بعد شهر واحد من كارثة أخرى في نفس الموقع أودت بحياة أكثر من 200 شخص في أواخر يناير الماضي.