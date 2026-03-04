Close Menu
الأربعاء, 4 مارس
تراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بنسبة 90%

صحراء ميديا

تراجعت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بنسبة 90 في المئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بنتيجة الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، بحسب ما أفادت منصة كبلر لتحليل أسواق الطاقة الأربعاء.

وأورد موقع “مارين ترافيك” لتتبع حركة الملاحة البحرية عبر حسابه على منصة إكس “يظهر تحليل حركة الملاحة أن عبور ناقلات النفط هو حاليا أقل بتسعين في المئة من الأسبوع الماضي”.

ونقل عن المحلل لدى منصة كبلر مات رايت قوله “على عكس قطاعات بحرية أخرى أوقفت حركتها بشكل شبه تام، ما زالت بعض الناقلات تعبر شرقا وغربا عبر المضيق، وبعضها عبر اللجوء الى حجب نظام تحديد الهوية الآلي (AIS)”.

