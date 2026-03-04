أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، اليوم الأربعاء، تحييد عنصرين وصفتهما بالإرهابيين خلال عملية نفذها الجيش أمس قرب بلدة ليري التابعة لمنطقة تمبكتو شمالي البلاد.

وأوضحت هيئة الأركان في بيان أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية، حيث طاردت القوات عنصرين كانا يستقلان دراجة نارية، وكانا في المنطقة لاستعادة حيوانات.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن مصادرة ثلاثة مسدسات رشاشة، ومخزنين للذخيرة، وجهاز اتصال لاسلكي، إضافة إلى الدراجة النارية.

وأكدت هيئة الأركان التزام الجيش بحماية السكان وضمان حرية تنقل الأشخاص وممتلكاتهم.