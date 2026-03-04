أعلن حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، موافقته على الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للحزب، وذلك خلال اجتماع لجنته الدائمة، مؤكدا أنها تمثل رافعة أساسية لتعزيز حضوره في الفضاء العام ومواكبة التحولات الوطنية بخطاب مسؤول ومهني.

وقال الحزب في بيان إن اللجنة استعرضت استراتيجية الإعلام الحزبي، وأبدت موافقتها عليها،”لتعزيز حضور الحزب في الفضاء العام بخطاب مسؤول ومهني”.

الحزب جدد كذلك دعمه لمسار الحوار الوطني، معبرا عن ارتياحه للتقدم المسجل في هذا الإطار، ومؤكدا حرصه على الإسهام الإيجابي في إنجاحه بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويعزز مناخ التهدئة والتوافق.

وشدد الحزب على أن الحوار يشكل خيارا استراتيجيا لترسيخ الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية، داعيا مختلف الأطراف إلى مواصلة التعاطي الإيجابي والمسؤول لضمان بلوغ أهدافه المنشودة.