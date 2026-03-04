أمر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة باتخاذ كافة التدابير من أجل المحافظة على تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية، في ظل التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء في العاصمة نواكشوط، وهو أول اجتماع منذ بدء الحرب الأمريكية الأسرائيلية الإيرانية.

وبحسب بيان الحكومة، فإن ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليماته للحكومة للمحافظة على تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

ومنذ بدء الحرب السبت الماضي، عبر الموريتانيون عن قلقهم من امتداد آثار الحرب إلى البلاد التي تستورد المنتجات النفطية من الخارج، ما قد ينعكس على أسعار السلع والنقل.

وتشير التوقعات إلى بقاء ارتفاع أسعار النفط مرتفعة على المدى القريب في وقت يقيِّم المتعاملون مخاطر تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله أكثر من 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن السيطرة على المضيق، مهددا باستهداف أي سفينة تحاول المرور، في وقت علقت شركة “ميرسك” للشحن العالمية عملها وقبول حجوزات الشحن البحري من وإلى عدد من المواني الاستراتيجية في الشرق الأوسط.