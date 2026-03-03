أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” عن برمجة أعمال صيانة على شبكة التوزيع الكهربائية في العاصمة نواكشوط، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها، ما سيؤدي إلى انقطاعات للخدمة في بعض مناطق العاصمة.

وأوضحت الشركة أن الأشغال ستُنفذ على مرحلتين، يوم الخميس 05 مارس 2026، ويوم السبت 07 مارس 2026، ما سيترتب عليه انقطاعات مؤقتة ومحدودة للتيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة زوالا في بعض المناطق المستهدفة.

وستشمل المرحلة الأولى، المقررة يوم الخميس، أحياء عين الطلح ودار البركة وآمورات بمقاطعة تيارت، فيما ستطال المرحلة الثانية، يوم السبت، منطقتي Ilot C وZRB بتفرغ زينة.

وقدمت الشركة اعتذارها لزبنائها في المناطق المعنية عن الإزعاجات المحتملة، مؤكدة أن هذه الإجراءات الفنية تندرج ضمن متطلبات صيانة وتأمين المنشآت الكهربائية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة على المدى المتوسط والبعيد.