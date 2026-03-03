أطلقت الأركان العامة للجيوش الموريتانية اليوم الثلاثاء، النسخة الأولى من جائزة الفريق قائد الأركان العامة للجيوش لحفظ وتجويد القرآن الكريم، خلال شهر رمضان.

وتهدف الجائزة ـ حسب ما أعلن الجيش ـ إلى تشجيع العسكريين على حفظ القرآن الكريم وتجويده، واكتشاف وتنمية المواهب القرآنية داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى ترسيخ القيم المستمدة من القرآن الكريم كالانضباط والشجاعة والصبر والأمانة، وتعزيز الجاهزية المعنوية والروحية للأفراد.

وتستهدف المسابقة حفظة كتاب الله من العسكريين العاملين في الجيش الوطني، من ضباط وضباط صف وجنود، فيما تشمل مستويات التنافس: القرآن الكريم كاملا، ونصف القرآن الكريم، وثلث القرآن الكريم.

ورصدت الجهة المنظمة جوائز للفائزين تمثلت في نسخ من المصحف الشريف برواية ورش عن نافع، إلى جانب شهادات تقديرية ومبالغ مالية تحفيزية، على أن يتولى التحكيم نخبة من القراء ذوي الخبرة في المسابقات القرآنية الوطنية الكبرى.